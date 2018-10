’Nog voldoende rek in arbeidsmarkt’

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM (ANP) - Hoewel de arbeidsmarkt in Nederland krap lijkt, zit er nog voldoende rek in. Zo zijn er nog veel mensen die zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, stelt het ING Economisch Bureau in zijn halfjaarlijkse rapport over de Nederlandse economie. Groeit het percentage mensen dat wil werken naar het niveau van voor de crisis, dan zijn er 219.000 extra potentiële werknemers beschikbaar.