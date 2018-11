Column: Gebruik maken van de rentecyclus?

Markten bewegen van een normale waardering naar een overwaardering door de hebzucht van de mens. Dit wordt vaak overdreven waardoor we wel eens extreme koersuitslagen omhoog zien. Anderzijds draait het sentiment op den duur en zakken markten terug naar een normale waardering om vervolgens door te slaan naar een onderwaardering waarbij het uitverkoop is op de beurs. Angst heerst dan voor een tijdje waarna koopjesjagers de markten weer omhoog kopen en de cyclus weer opnieuw begint.

Herken de cyclus

Marks stelt dat het overgrote deel van actieve beleggers vaak verkoopt als er juist gekocht moet worden en vice versa. Dit komt onder andere door kuddegedrag en emotie in beleggingsbeslissingen. Door de cyclus in een markt te herkennen en hierop in te spelen kan een belegger zijn kansen op de beurs verbeteren en hierdoor winstgevender worden. Veel kenmerken die horen bij een over- of onderwaardering in een bepaalde markt komen keer op keer terug, aldus Marks.

Ik ben het met Marks eens dat het herkennen van het punt waar we ons bevinden in de cyclus en hierop je beleggingsstrategie te bepalen van groot belang is. Zo is er een cyclus in de aandelenmarkt, vastgoed en ook de rentemarkt. Iedere beleggingscategorie bevindt zich op een bepaald punt van de cyclus en alle cycli beïnvloeden elkaar weer in bepaalde mate. Ook zijn er cycli in bijvoorbeeld het beleggingssentiment of de koopbereidheid onder consumenten en producenten.

Howard stelt dat zodra men in de media uit dat het dit keer anders is in een markt dat je extra voorzichtig moet worden. Voor wat betreft aandelenbeleggingen was men er in 1999/2000 van overtuigd dat correcties niet meer voor zouden komen gezien de snelle technologische veranderingen die plaatsvonden. In 2006 dacht men dat onroerend goed in de VS altijd goed zou blijven presteren door de grote vraag ernaar. In beide gevallen is achteraf gebleken dat er toch een cyclus in aanwezig was.

Europese rentecyclus

Momenteel zie ik in de Europese rentemarkt dit soort trekjes terugkomen. De lange staatsrente in Europa kan de komende jaren niet meer stijgen lees ik regelmatig in de media. Hier worden dan veel verschillende redenen voor aangedragen waarvan ik betwijfel of ze stand houden nu we ons heel laat in de lage rente cyclus bevinden en om ons heen de rentes in de wereld toch al wel wat opwaartse druk laten zien.

Het bewustzijn dat lange rentes contrair kunnen bewegen aan de algemene opinie en het feit dat we ons al lang in een ondergewaardeerde situatie in de rentecyclus bevinden moet voor een belegger voldoende zijn om de mogelijkheden te onderzoeken hoe hij/zij hiervan kan profiteren of zich juist kan beschermen. Uiteindelijk leidt het goed positioneren van de beleggingen in relatie tot waar we ons bevinden in de cyclus tot superieure beleggingsresultaten, aldus Marks. Ik raad iedere belegger aan het boek te lezen.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland door ABN Amro.