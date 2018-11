Beursverslag: Stevig herstel op Damrak

De AEX-index eindigde 1,1% hoger op 513,6 punten, na bij de start nog te zijn weggezakt tot net boven de 504 punten. De Midkap-ging 0,6% vooruit naar 710,6 punten.

De beurs van Frankfurt kreeg er 1% bij, Parijs steeg 1,6% en Londen won 0,5%.

Op Wall Street was de stemming donderdag opgewekt na de harde klappen een dag eerder. De Dow Jonesindex koerste 1,5% hoger ten tijde van het Europese slot. De technologiezware Nasdaq was in herstel met een plus van 2,4%.

De Europese Centrale Bank hield zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd en herhaalde de boodschap om na het einde van dit jaar te stoppen met het opkoopprogramma van obligaties. In de toelichting benadrukte Draghi dat er de groei van de economie in de eurozone nog steeds breedgedragen is ondanks de recente licht tegenvallende macrocijfers.

Stan Westerterp van vermogensbeheerder JNVB zag twee belangrijke thema’s op de beurs. „Enerzijds heb je de economische onrust rond de rente, Italië, de Brexit en handelstarieven. Anderzijds gaat het om de bedrijfscijfers. Die zijn gemiddeld genomen nog goed. Wel zijn de aandelen in de VS vrij stevig gewaardeerd en is er onzekerheid over de toekomst.”

Westerterp zag geen reden tot paniek na de wereldwijde koersval eerder in de week. „Het is wel gezond als er af en toe een stevige correctie komt. Het kan niet altijd omhoog gaan. Ook voor beleggers is het wel gezond om weer realiteitszin te krijgen en goed te kijken wat je koopt.”

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, werd het herstel in Amsterdam ingezet doordat koopjesjagers in de markt stapten na de zware koersverliezen in voorgaande dagen. „Er is echter nog geen sprake van een duurzaam positief sentiment gelet op de onzekerheid in de markt over onder meer Italië.”

Op het Damrak ging chipmachinefabrikant ASML aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 3,6%, na de recente afstraffing op de beurs.

Uitzender Randstad steeg 3,1%. Daarmee pakte het aandeel veel terug na de dip in reactie op zijn kwartaalcijfers eerder deze week.

Vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield voegde 1,8% toe, in de aanloop naar de publicatie van zijn kwartaalcijfers nabeurs.

Dataconcern Relx steeg 1,1%. Het mediaconcern liet weten op koers te liggen om de doelstellingen voor dit jaar te behalen.

KPN deed een flinke stap terug met een verlies van 1,1%. Een dag eerder werd het telecomconcern nog beloond voor de gerapporteerde resultaten.

Biotechbedrijf Galapagos eindigde onderaan met een verlies van 4,4%. Galapagos meldde woensdag nabeurs dat de samenwerkingsovereenkomst met farmaceut AbbVie in het onderzoek naar taaislijmziekte is geherstructureerd. De Amerikanen nemen het programma over. Galapagos kwam ook met cijfers. Het operationele verlies nam af tot 53,5 miljoen euro.

Midkapper Besi steeg 8,3%. De toeleverancier voor de chipsector meldde last te hebben van een zwakke markt. Analisten bij Degroof Petercam menen dat Besi over het derde kwartaal beter heeft gepresteerd dan voorzien.

AScX-fonds Pharming maakte een koerssprong van 8,5%. Beleggers reageerden verheugd op de omzetontwikkeling en de gemaakte winst bij het biotechfonds.

Beter Bed viel op met een stijging van 10,3%, zonder duidelijke aanleiding.

Bekijk ook: Ontvang elke ochtend gratis de DFT Nieuwsbrief