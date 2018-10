Slechts 1 op 10 huizen betaalbaar voor Jan Modaal

Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedorganisatie Dynamis.

In 2016 kon een woningzoeker met modaal salaris nog een op de vier huizen betalen. Vooral in Rotterdam is het snel gegaan. Was twee jaar geleden nog de helft van de koophuizen betaalbaar met modaal salaris, nu is dat een op de negen.

Randstad

In de Randstad en Noord-Brabant zijn bijna helemaal geen betaalbare huizen meer voor Jan Modaal.

Een starter met een modaal salaris, moet fors eigen geld inbrengen om een huis te kunnen kopen. Als hij of zij €30.000 gespaard heeft, wordt een op de zes nu te koop staande woningen – nu 78.900 – bereikbaar.