Column: Druk op bodem AEX begin 2017 neemt toe

Visie technische analyse:

Enige tijd geleden heb ik voor het eerste in jaren mijn langetermijnopinie verlaagd naar Neutral tijdens de ontwikkeling van het grote sinds begin dit jaar aanwezige topvormingsproces. Ik acht de kans groot dat deze opinie binnenkort verder wordt verlaagd en de bijna 10 jaar durende bullmarkt definitief ten einde komt. Met een intraday-dieptepunt gisteren bij 507,90 bedraagt de huidige terugval precies 69 punten.

Hiermee is de AEX ook aanbeland bij mijn eerste doelzone die ik begin dit jaar afgaf, de zone 505 – 510. Hier liggen de toppen van 2015 en de bodems van 2017. De belangrijkste te breken steun ligt echter bij de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Deze is te vinden bij 497 en een structurele neerwaartse doorbraak hieronder zorgt voor een volgende verzwakking en het eindsignaal van de bullmarkt. Verder werd in de afgelopen twee dagen met een neerwaartse gap het grote topvormingsproces sinds begin dit jaar beëindigd onder drievoudige bodemzone van 516 – 517.

Activatie van groot topvormingsproces sinds begin dit jaar

Dit is de 3e correctie van 2018 en de meest forse tot op heden. De 1e correctie bedroeg begin dit jaar precies 10% tijdens een vrije val beweging. In het 1e kwartaal werd ook de drievoudige bodemzone bij 516-517 gevormd. Tevens werd tijdens deze 1e correctie de sinds 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken. Dit was de onderkant van een 2 jaar durende versteiling in de stijgende langere trend waarbij de AEX ruim 50% was opgelopen sinds begin 2016. Tijdens het topvormingsproces sinds begin dit jaar zagen we ook een steeds zwaarder wordende weerstandszone rond de 574. Deze toppenzone werd driemaal getest waarbij elke test gepaard ging met de vorming van grote toppatronen in de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en augustus werd afgesloten met een dark cloud cover. Als we kijken naar de huidige terugval dan startte deze bij de 3e test en tijdelijke overshoot boven de 574.

Er werd een top gevormd bij 576,90 waarna de correctieve beweging startte. Al snel werd de sinds maart stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken. Deze liep langs de bodems van de eerdere correcties bij 516 en 544. Hierna werd ook een hoofd-schouderpatroon afgerond en zagen we een tweetal lagere toppen. Langs deze toppen was vanaf de 576,90 een dalende toppenlijn te trekken. Deze is momenteel te vinden bij 545,50. De meest recente herstelbeweging zorgde echter slechts voor een test van een eerdere bodem (september) bij 533. Deze top werd vorige week gevormd waarna de huidige neerwaartse versnelling werd ingezet. Hiermee is ook een neerwaartse versteiling vanaf de laatste lagere top (554,30 van eind september) gestart. Ik gaf eerder al aan dat door deze potentiele versteilingsfase de jaarbodems al op korte termijn verder verlaagd konden worden. De vraag is nu of de AEX al in de komende dagen/week zijn stijgende langetermijnbodemlijn bij 497 zal breken. De kans op de vorming van een tijdelijke bodem is mogelijk voor een korte opleving voordat deze cruciale langetermijnsteun wordt gebroken. Toch is de neerwaartse druk nog niet ten einde. Een structurele doorbraak aan het einde van deze maand zou al een krachtig vervolg in de laatste 2 maanden van dit jaar inzetten.

Veel Europese indices braken al onder hun sinds 2009 stijgende bodemlijn Ook zagen we enkele weken geleden de vorming van een dead cross. Daarbij breekt het 50-daags gemiddelde neerwaarts door het al dalende 200-daags gemiddelde. Zodra de 497 structureel wordt gebroken en de bullmarkt definitief ten einde komt, is een aanzienlijk diepere terugval realistisch. Ook lijkt deze beëindiging van de bullmarkt onvermijdelijk aangezien de AEX een van de weinige Europese indices is die dit signaal nog niet heeft gegeven. We zagen deze doorbraak al enige tijd geleden in de Duitse Xetra DAX en gisteren ook in breed gespreide STOXX Europe 600. In de DAX werd ook een groot (ruim een jaar durend) hoofd-schouderpatroon afgerond waarna de vervolgdaling (onder de cruciale steun van destijds bij 11.900) krachtig werd voortgezet. Op de volgende pagina’s vind u een aantal grafieken van meerdere buitenlandse indices.

Daarbij zien we ook dat de Amerikaanse indices belangrijke en langer stijgende bodemlijnen hebben gebroken. In de AEX ligt als laatste steunpunt tot aan de cruciale 497 nog de 505. Maar vooral de 497 is in de komende dagen van belang. Daaronder kan de volgende vrije val worden ingezet. Toch zien we tijdens een terugval ook de nodige herstelbewegingen voor de vorming van lagere toppen. De meest recente top werd vorige week bij 533 gevormd. Weerstand in het kortetermijnbeeld is nu te vinden bij de twee dagen geleden gevormde neerwaartse gap tussen 515,50 en 518,70. Deze ligt precies om de voormalige steunzone van 516 – 517. Eerste weerstand ligt bij de 512,70. Een sluiting van deze gap zou meer opwaartse ruimte vrijmaken, maar zolang hij open blijft staan in de komende week dan mag meer neerwaartse druk op de 497 worden verwacht en mogelijk al de doorbraak hieronder binnenkort.