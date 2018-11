’Focus op Europese markt’

Mollie bevindt zich in een markt waar het geld rijkelijk vloeit. Zo haalde concurrent Stripe vorige maand in een financieringsronde $245 miljoen op bij investeerders. De Amerikaanse rivaal zag daarmee zijn waarde in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbelen tot $20 miljard. Daarmee nadert het de marktwaarde van het Nederlandse betaalbedrijf Adyen dat vier maanden geleden met succes naar de beurs ging.

Concurrenten

Mol ziet grote spelers als Adyen, GlobalCollect en WorldPay niet als concurrenten. „Zij bedienen grote concerns als Facebook, Google, Uber en Spotify. Wij richten ons op ondernemers in het mkb.”

Stripe ziet hij wel als serieuze concurrent. „Ons voordeel is dat we een Europees bedrijf zijn. En dat dragen we ook uit. Een minimale eis is dat we pas een land betreden als de website en klantenservice in de lokale taal beschikbaar zijn.”

Financiers

Anders dan de concurrentie heeft Mollie nog geen externe financiers. „We maken winst en kunnen onze groei zelf financieren”, aldus Mol die het bedrijf in 2004 begon als aanbieder van sms-diensten. „De groei is heel organisch gegaan. Toen de banken met iDeal begonnen, wilden we onze klanten ermee laten betalen. Als programmeurs waren we verbaasd hoe slecht het systeem eigenlijk in elkaar zat. Binnen twee weken hadden we een betere versie ontwikkeld.”

Door de vraag van klanten om nieuwe betaalmogelijkheden, breidde de betaalactiviteiten van Mollie zich steeds meer uit. In 2011 besloot Mol de sms-tak onder te brengen in een nieuw bedrijf: Messagebird. Dat bleek een goede beslissing. Het cloudcommunictieplatform haalde vorig jaar $60 miljoen groeigeld op en draait een omzet van meer dan $100 miljoen per jaar.

Overleven

Over de omzet van Mollie doet Mol geen uitspraak. Wel laat hij weten dat het bedrijf jaarlijks met meer dan 100% groeit. De markt van betalingsproviders staat echter niet stil en om te overleven moet Mollie versnellen. „De marges staan steeds meer onder druk en als lokale speler red je het niet.”

Mol sluit in 2019 een financieringsronde niet uit. „We sluiten niets uit dat ons kan helpen met onze ambities. Het gaat niet alleen om het geld. Het belangrijkste is dat de investeerder ons helpt om de manier van denken binnen het bedrijf te veranderen. We moeten ons nog meer profileren als Europese speler.”

Uitdaging

De circa 55.000 klanten van het bedrijf zitten nu verspreid over de hele wereld. „De komende jaren focussen we ons vooral op Europa. Het is de uitdaging om alle relevante betaalmethoden in een land aan te kunnen bieden.” Eerder deze maand werd bekend dat Mollie gaat samenwerken met de Zweedse betaalverwerker Klarna die achteraf betalen mogelijk maakt.

Op het kantoor van Mollie in Amsterdam werken nu zo’n 120 mensen. Volgend jaar betrekt de betaalprovider een nieuw pand in de Amsterdamse Houthavens met plek voor 350 mensen. „Dat is ambitieus”, geeft Mol toe, „maar wel nodig. Het is toch zonde als een Amerikaans bedrijf als Stripe het gaat winnen. Wij willen het betaalverkeer binnen Europa houden.”