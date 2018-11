Column: De maat is vol

Jaarlijks krijgen we gemiddeld 2000 stukjes microplastic binnen via zoutconsumptie. We kunnen niet ontsnappen aan deze crisis, omdat plastics blijven lekken in onze waterwegen en oceanen. We moeten de vervuiling stoppen bij de bron. Coca-Cola, PepsiCo en Nestlé zijn de grootste vervuilers. Maar ook Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Mars en Colgate-Palmolive staan in de top-10 van gevonden zwerfplastic.

Bedrijven moeten sneller overstappen op andere verpakkingsmethoden en burgers kunnen dit bevorderen door producten in plastic niet meer te kopen. Ook voor de overheid ligt hier een taak. Maar onze regering heeft in al haar wijsheid besloten om het btw-tarief op kraanwater te verhogen van 6% naar 9%. Tegelijkertijd wil het kabinet de belasting op flessen water, voornamelijk plastic-flessen, verlagen. Een perverse prikkel, een dom idee wat niemand met droge ogen aan zijn kinderen kan uitleggen. De gezamenlijke drinkwaterbedrijven komen in opstand en zij verdienen brede steun. De maat is vol!