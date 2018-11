Eerlijke design-kussens uit India

„In de modewereld zijn duurzaamheid en eerlijke productie inmiddels steeds normaler”, aldus Verboom. „Maar binnen de interieurwereld zie je het nog heel weinig, en dat vinden we niet meer van deze tijd.”

Dus sloegen de ondernemers hun handen ineen en lanceerden zij afgelopen maand Palais. De eerste collectie bestaat uitsluitend uit kussens. De tweede collectie van het merk, die in het voorjaar wordt gelanceerd, zal onder meer worden uitgebreid met stoffen, kaftans en kimono’s.

Mensenhandel

Voor de productie werken de ondernemers samen met ateliers in India. Van Heusden en Van Roon, die ervaring hebben met het opzetten van sociale ondernemingen met slachtoffers van mensenhandel in India, zullen met regelmaat in India te vinden zijn. Verboom is op meerdere vlakken nauw betrokken bij het neerzetten van het label.

Makers

Uiteindelijk hopen zij een breed lifestylemerk neer te zetten. Niet alleen in Nederland – waar hun producten bij de Bijenkorf en enkele luxe interieurwinkels verkrijgbaar zijn – maar ook over de grens. Door te groeien hopen ze niet alleen de designwereld te veranderen maar vooral het leven van de makers in India. Verboom: „Werkgelegenheid creëren door de productie van prachtige producten met een goed verhaal, dat zou toch geweldig zijn?”