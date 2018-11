'Vooruitzichten Core Labs zwak'

De dienstverlener aan de olie- en gasindustrie voorziet in het lopende kwartaal een omzet van circa 175 miljoen dollar en een brutowinst van iets minder dan 30 miljoen dollar. Dit is volgens ING duidelijk minder dan de gemiddelde verwachting.

Volgens ING is er sprake van congestie als gevolg van tekorten van onder meer medewerkers en materialen. Dit heeft met name de divisie Production Enhancement duidelijk geraakt. Verder is er volgens ING weinig zicht op verbeteringen bij het onderdeel Resevoir Description door mindere marktomstandigheden internationaal. De bank handhaaft zijn hold-advies op het aandeel.

Het aandeel Core Labs stond donderdag omstreeks 10.20 uur op 84,50 euro.