Maximale Britse boete voor Facebook

De ICO had in juli al aangekondigd dat het de boete wilde opleggen. Facebook mocht daar toen nog op reageren, maar dat heeft niets veranderd aan de strafmaat.

Volgens de ICO heeft Facebook de wet overtreden door de persoonlijke informatie van gebruikers onvoldoende te beschermen. Tussen 2007 en 2014 hadden app-ontwikkelaars toegang tot persoonlijke gegevens van Facebookgebruikers, zonder dat die daar toestemming voor hadden gegeven. Het ging niet alleen om mensen die een Facebookapplicatie hadden gedownload, maar ook om gebruikers die bevriend waren met mensen die dat hadden gedaan.

Profielen van 87 miljoen gebruikers

Onderzoeksbureau GSR wist de hand te leggen op de profielen van 87 miljoen Facebookgebruikers, onder wie 2,7 miljoen Europeanen. Een deel van die gegevens kwam terecht bij het bureau Cambridge Analytica. Amerikaanse gebruikers werden vervolgens bestookt met nepadvertenties om hun mening te beïnvloeden. Dat gebeurde mogelijk ook bij de campagne voor het brexitreferendum. Facebook ontdekte dat in 2015, maar verwijderde Cambridge Analytica pas dit jaar uit de systemen.

Facebook zegt het niet helemaal met de ICO eens te zijn, maar voegt er aan toe: ,,We hebben eerder al gezegd dat we meer hadden moeten doen om de claims over Cambridge Analytica te onderzoeken en actie te ondernemen.''