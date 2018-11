DeGiro groeit door in rustig kwartaal

Het aantal transacties in de afgelopen periode bedroeg een kleine 4,1 miljoen. In het derde kwartaal van vorig jaar lag dat aantal nog rond de 3 miljoen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar staat de teller voor wat betreft transacties nu op 12,8 miljoen, 46 procent meer dan vorig jaar.

DeGiro heeft bijna 333.000 klanten, dat is 60 procent meer dan een jaar geleden. In de maanden juli, augustus en september kwamen er zo'n 28.000 rekeningen bij.