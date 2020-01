Altice Europe had nog een belang van 25 procent in Omtel nadat het in 2018 al 75 procent van de hand had gedaan. De verkoop levert de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming dus 200 miljoen euro op.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik