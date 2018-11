Column: Wanneer de hoogtijdagen voorbij zijn

America First

Het ‘America First’-beleid van President Trump in de VS zet de vrijhandel als primair model aan de kant: enerzijds werkt de herziening van bestaande handelsakkoorden groei in de rest van de wereld tegen, en anderzijds is het monetaire beleid van de Federal Reserve erop gericht kapitaal naar de VS te leiden. Geen wonder dat beleggers zich momenteel vooral op de Amerikaanse economie richten. Paniekreacties zorgen hier en daar voor koopkansen, maar daarnaast bestaat de kans dat internationale handelsspanningen structureel deel gaan uitmaken van de marktomstandigheden.

Verlies-verliessituatie

Het is nog allerminst zeker of dit protectionisme op de lange termijn voordelig zal uitpakken voor de VS. Zo is de industrie in het land niet in staat om voldoende in te spelen op de afgenomen concurrentie die de handelsbarrières veroorzaken. Ook kan het zelfs zo zijn dat bepaalde landen juist profiteren van de selectiviteit van dit protectionisme en de toegang tot Amerikaanse consumenten krijgen die eerder onmogelijk was. De vertragende impact van de invoerrechten op de Chinese economische groei, hoe beperkt ook, is uiteindelijk onvermijdelijk. Om deze redenen zouden beleggers kwetsbare bedrijven en aandelen uit de weg moeten gaan, en op zoek gaan naar bedrijven die op basis van intrinsieke kwaliteiten en positionering de sterkste vooruitzichten hebben.

Het dilemma van de obligatiemarkten

Op het moment profiteren traditionele veilige havens zoals Amerikaanse en Duitse staatsobligaties van de toenemende politieke onzekerheid in de wereld, maar het wereldwijde monetaire normalisatiebeleid zal naar verwachting voor een forse tegenbeweging zorgen. Op het moment lijken de obligatiemarkten hier echter nog aan te twijfelen. De Amerikaanse economie nadert inmiddels oververhitting en de inflatie in het land loopt op. In Duitsland verzwakt de economische groei, maar de nog altijd lage rente op staatsobligaties staat haaks op de geplande stopzetting van obligatie-inkopen door de ECB.

De combinatie van vertraging in de economische cyclus en de aanhoudende deflatoire druk zou op middellange termijn een toegenomen risicoaversie kunnen veroorzaken. Mocht dit het geval zijn, kan dit vanaf 2019 het streven van de centrale banken naar een genormaliseerd beleid in de weg staan, zeer nadelig uitpakken voor de aandelenmarkten en de rente op staatobligaties verder doen dalen.

De nieuwe liquiditeitssituatie werkt grotere rendementsverschillen in de hand, zowel geografisch als sectoraal. Deze situatie op de markten zal geruime tijd aanhouden, waardoor beleggers zeer selectief moeten zijn. De tijd van passief beheer is voorbij.

Didier Saint-Georges is Managing Director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac.