Beurskoers AB Inbev slaat dood

AB Inbev keert minder dividend uit aan de aandeelhouders, omdat het bierconcern schulden wil afbouwen en extra gaat investeren in zijn merken. De schuld van de van oorsprong Belgische brouwer is door de overname van SABMiller opgelopen tot $109 miljard.

Vanochtend meldde AB Inbev ook dat de nettowinst in het afgelopen kwartaal is gedaald naar $1,6 miljard. Vooral in Brazilië en Argentinië heeft de onderneming te maken met tegenwind.

