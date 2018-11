Bristol-Myers Squibb kijkt positiever vooruit

Op de markt voor kankerbehandelingen is sprake van grote concurrentiedruk. De positieve verkoopcijfers zorgen mogelijk voor opluchting onder investeerders in Bristol-Myers. Opdivo was in de meetperiode goed voor 1,8 miljard dollar aan opbrengsten. Dat was fors meer dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

De farmaceut denkt nu dat de jaarwinst per aandeel uit zal komen in een bandbreedte van 3,80 tot 3,90 dollar. Eerder rekende het nog op een resultaat van minstens 3,55 dollar per aandeel.