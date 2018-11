ConocoPhillips profiteert van bate en olieprijs

Conoco zette een kwartaalwinst in de boeken van 1,9 miljard dollar. Dat resultaat kwam een jaar geleden nog uit op 42 miljoen dollar. Medio augustus wist de onderneming een akkoord te sluiten met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA over een schadevergoeding wegens de eerdere nationalisatie van olieprojecten in het Zuid-Amerikaanse land. De Venezolanen schikten met het Amerikaanse oliebedrijf voor 2 miljard dollar plus rente.

Die schikking leverde in de resultaten een bate op van 345 miljoen dollar. De productie van Conoco wereldwijd steeg in de periode met 22.000 vaten olie-equivalent per dag tot ruim 1,2 miljoen vaten per dag.