Nieuwe Chinese eigenaar chipbedrijf Nexperia

Nijmegen - Het Nederlandse chipbedrijf Nexperia gaat van de ene Chinese eigenaar over naar de andere. De Chinese smartphonefabrikant Wingtech, die onder meer actief is voor Huawei en Xiaomi, betaalt 18,5 miljard yuan (2,3 miljard euro) aan het consortium van Chinese bedrijven dat Nexperia in 2016 overnam van NXP Semiconductors.