Werknemer met minimumloon krijgt er €20 bij

Het wettelijke minimumloon moet aan werknemers van 22 jaar en ouder worden betaald. De bedragen zijn bruto, voor een volledig dienstverband. Dit kan 36 tot 40 uur per week zijn. Het minimumloon per 1 januari 2019 is:

€1.615,80 per maand; dit is in 2018 €1.594,20

€372,90 per week; dit is nu €367,90

€74,58 per dag, dit is nu €73,58

Wie fulltime werkt voor het minimumloon, gaat er dus ruim €20 bruto op vooruit. Het minimumloon volgt de gemiddelde stijging van de cao-lonen. Ook de bijstandsuitkering en de AOW stijgen mee.

Minimumjeugdloon

Per 1 juli 2019 gaat het minimumloon opnieuw omhoog. Vooral voor jongeren zal dit verschil maken. 21-jarigen hebben dan recht op 100% van het minimumloon, zij krijgen nu nog 85%.

Ook 18-, 19-, en 20-jarigen hebben dan recht op meer salaris. Een 18-jarige gaat van 47,5 naar 50% van het minimumloon, een 19-jarige van 55 naar 60% en een 20-jarige van 70 naar 80%.