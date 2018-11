'Moeilijke markt voor Signify'

Amsterdam - Verlichtingsbedrijf Signify bevindt zich in een moeilijke markt. Het bedrijf richt zich op de overgang naar led-verlichting, maar heeft veel last van de teruggang bij de lampentak. Naar verwachting vallen de omzet en winst van de voormalige lichtdivisie van Philips in het derde kwartaal dan ook iets lager uit dan vorig jaar. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken.