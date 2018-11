Fugro maakt niet bekend hoeveel geld er met het contract gemoeid is. Het bedrijf heeft een vestiging in Qatar die als uitvalsbasis gebruikt kan worden voor projecten in het Midden-Oosten.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik