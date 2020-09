’Nasdaq gaat hoger van start’

Voor technologiebeurs Nasdaq wordt een circa 0,8% hogere opening voorzien. De Dow Jones-index gaat vrijwel vlak van start.

Belangrijkste blikvanger op Wall Street was Zoom Video. De maker van teleconferentiesoftware opende de boeken en meldde een verveelvoudiging van het aantal betalende gebruikers nu door de corona-uitbraak veel thuis wordt gewerkt. Ook de omzet en winst schoten omhoog. Zoom verraste met zijn resultaten ook analisten en staat voor een fors hogere opening.

Tesla staat opnieuw in de belangstelling nadat de maker van elektrische auto’s maandag flink steeg na een aandelensplitsing. De koers van Tesla is dit jaar fors gestegen en om daar van te profiteren geeft het bedrijf voor maximaal 5 miljard dollar aan aandelen uit.

De aandacht gaat daarnaast uit naar de koers van de dollar. De Amerikaanse munt zakte dinsdag verder in waarde weg ten opzichte van bijvoorbeeld de euro en het pond. De waarde van de dollar bevindt zich inmiddels op het laagste punt in ongeveer twee jaar. Daardoor wordt het bijvoorbeeld duurder voor Amerikaanse bedrijven om materialen en producten uit het buitenland te importeren.

Verder gaat de blik naar enkele macro-economische cijfers. Zo zijn er kort na de openingsbel gegevens over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in augustus. Ook komt er een cijfer voor de bouwuitgaven in juli.

De leidende Dow-Jonesindex sloot maandag 0,8 procent in de min op 28.430,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 0,2 procent lager op 3500,31 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 11.775,46 punten.