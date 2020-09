Zoom in schijnwerpers op verdeelde beurzen VS

Belangrijkste blikvanger in New York is Zoom Video met een koersexplosie van 35%. De maker van teleconferentiesoftware opende de boeken en meldde een verveelvoudiging van het aantal betalende gebruikers nu door de corona-uitbraak veel thuis wordt gewerkt. Ook de omzet en winst schoten omhoog.

Tesla (-2%) stond opnieuw in de belangstelling nadat de maker van elektrische auto’s maandag flink steeg na een aandelensplitsing. De koers van Tesla is dit jaar fors gestegen en om daar van te profiteren geeft het bedrijf voor maximaal $5 miljard aan aandelen uit.

Techreus Apple (+2%) heeft zijn leveranciers gevraagd om nog dit jaar minstens 75 miljoen nieuwe iPhones te maken die geschikt zijn voor het 5G-netwerk. Ook moeten nieuwe versies van de Apple Watch, een nieuwe iPad Air en een kleinere HomePod worden gefabriceerd, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Bekijk ook: Apple en Tesla paaien beleggers met splitsing

De aandacht ging daarnaast uit naar de koers van de dollar. De Amerikaanse munt zakte dinsdag verder in waarde weg ten opzichte van de euro en het pond. De waarde van de dollar bevindt zich inmiddels op het laagste punt in ongeveer twee jaar. Daardoor wordt het bijvoorbeeld duurder voor Amerikaanse bedrijven om materialen en producten uit het buitenland te importeren.