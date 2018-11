'Cryptobedrijf Bitfury denkt aan beursgang'

Amsterdam - Cryptobedrijf Bitfury overweegt naar verluidt een gang naar de aandelenbeurs. Volgens persbureau Bloomberg denkt de onderneming na over een beursdebuut in Amsterdam, Londen of Hongkong. De stap zou mogelijk volgend jaar al plaatsvinden, waardoor het weleens de eerste grote beursgang van een zogeheten cryptominer in Europa kan worden.