Activist wil verandering bij Akzo-rivaal PPG

PPG kwam afgelopen jaar vooral in het nieuws door vergeefse pogingen om het Nederlandse AkzoNobel in te lijven. Dat hele plan noemt Peltz een compleet verkeerde strategie, te meer omdat de beurskoers van PPG de laatste tijd aan het dalen is. Het verfbedrijf zelf heeft al laten weten nog steeds achter topman Michael McGarry te staan.

Peltz nam onlangs via zijn investeringsvehikel Trian Fund Management een belang in de vroegere plaaggeest van het AkzoNobel. Vandaar dat kenners er al op rekenden dat hij met een klachtenlijstje zou komen. Daar staat de belegger immers om bekend. Bij AkzoNobel was het overigens ook een activistische investeerder die de nodige bewegingen teweeg bracht. Onder druk van Elliott splitste AkzoNobel zijn chemietak af.

Op de beurs werd positief gereageerd op de opmerkingen. De koers van PPG veerde op in New York.