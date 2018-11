'Google zweeg over seksincident topbestuurder'

Het techconcern en moederbedrijf Alphabet hebben altijd beweerd dat Rubin destijds zelf besloot om wat anders te gaan doen. Maar volgens The New York Times maakte een beschuldiging over een seksavontuurtje zijn positie onhoudbaar. Hij zou een vrouwelijke medewerker met wie hij een affaire had tegen haar zin hebben gedwongen tot orale seks.

Rubin wordt beschouwd als de geestelijk vader van besturingssysteem Android, waarop wereldwijd miljarden smartphones draaien. Hij was sinds 2005 werkzaam bij Google nadat het bedrijf Android had ingelijfd. In het wereldje was hij nooit onomstreden. Wijlen Apple-topman Steve Jobs verweet Rubin bijvoorbeeld dat Google Apple's besturingssysteem iOS had gekopieerd met Android.