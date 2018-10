Google: 48 mensen ontslagen om seksuele intimidatie

Dat meldt Google-topman Sundar Pichai in een brief aan personeel. Onder de ontslagen in de afgelopen twee jaar bevinden zich dertien mensen uit het hogere management.

In de brief aan het personeel stelt Pichai dat de techgigant een „steeds strengere aanpak” tegen ongepast gedrag doorvoert.

Miljoenenpakket

De brief volgt op een artikel in de New York Times dat Andy Rubin, de man achter de mobiele Android-software waarop miljarden smartphones draaien, een pakket van $ 90 miljoen heeft meegekregen ondanks aantijgingen van zijn wangedrag. Rubin vertrok in 2014.

Pichai benadrukt dat geen van de 48 ontslagen Google-medewerkers een vertrekregeling heeft gekregen. Hij gaat niet direct op het vertrek van Rubin in. Het techconcern en moederbedrijf Alphabet hebben altijd beweerd dat Rubin destijds zelf besloot om wat anders te gaan doen.

The New York Times meldde echter dat zeker drie bestuurders bij Google van wie bekend was dat zij zich hadden misdragen werden beschermd door het bedrijf. Zij kregen volgens onderzoek van de krant een grote afkoopsommen bij hun vertrek.