Unibail langer aan tafel met winkeliers

Unibail meldt dat de huurinkomsten in de eerste negen maanden van dit jaar met bijna 19% zijn gestegen naar €1,6 miljard. Dat komt vooral door de overname van de Amerikaanse en Britse winkelcentra van Westfield, die sinds juni meetellen. In totaal heeft Unibail nu 97 winkelcentra in dertien landen.

Een belangrijk cijfer voor Unibail is de omzetgroei die de winkeliers in de shopping malls realiseren. Daaruit blijkt of consumenten inderdaad naar deze winkelcentra blijven komen, in plaats van te kiezen voor het gemak van internet.

Grote uitdagingen

Voor de nieuwe Amerikaanse divisie meldt Unibail alleen de omzetgroei van kleine tot middelgrote winkels. Daar is de omzet ten opzichte van vorig jaar met 5,5% gestegen, zo staat in het kwartaalverslag.

Bij de Europese winkeliers was sprake van een omzetgroei van 2,4%. Dat wijst mogelijk op een vertraging van de groei. Bij het halfjaarverslag meldde Unibail voor Europa nog een omzetgroei van 2,6%. Een jaar geleden werd zelfs een plus van 4,5% gerapporteerd.

In zijn verder opgewekte kwartaalverslag waarschuwt Unibail dat het misschien moeilijker gaat worden. „Een aantal retailers heeft te maken met grote uitdagingen vanwege het veranderende winkelklimaat. Velen zijn voorzichtig met alle elementen van hun bedrijfsvoering, inclusief de opening van nieuwe winkels. Een gevolg is dat de huuronderhandelingen over het algemeen langer duren.”

In Nederland heeft Unibail winkelcentra in Almere, Zoetermeer, Amstelveen en Leidschendam. Daar stegen de huurinkomsten de afgelopen negen maanden met 1,9% naar €52 miljoen.

Unibail houdt vast aan zijn winstprognose die in februari werd afgegeven. Voor 2018 wordt een winst per aandeel verwacht tussen €12,75 en €12,90.