Mattel brengt meer Barbie-poppen aan de man

Mattel slaagde er ook in zijn winstmarge te vergroten. Die nam toe tot 42,6 procent, terwijl analisten in doorsnee slechts op 41,5 procent hadden gerekend. Onderaan de streep werd daarnaast een bescheiden winst geboekt, waar in het derde kwartaal van 2017 nog sprake was van een verlies.

Het bedrijf profiteerde duidelijk van de kostenbesparingen die de in april aangetreden topman Ynon Kreiz aan het doornvoeren is. Eerder werd bekend dat 's werelds grootste speelgoedmaker daarbij ook veel banen schrapt.

De totale kwartaalomzet ging afgelopen kwartaal net als in eerdere periodes wel verder omlaag, met 8 procent op jaarbasis naar zo'n 1,4 miljard dollar. Mattel heeft het onder meer lastig in China. Van die markt had het bedrijf ooit grote verwachtingen, maar de laatste tijd is Mattel er vooral bezig met het opmaken van overtollige voorraden.

Beleggers reageerden positief op het kwartaalbericht. In de Amerikaanse nabeurshandel op donderdag schoot het aandeel Mattel omhoog.