ArcelorMittal wint strijd om Indiaas Essar

Er is nu aan de partijen gevraagd om een intentieverklaring te tekenen. Om Essar was veel te doen, omdat het staalbedrijven er veel aan is gelegen om hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten. ArcelorMittal werkt in de deal samen met Nippon Steel & Sumitomo Metal.

Volgens eerdere berichtgeving heeft Arcelor voorgesteld vooraf 395 miljard roepie (circa 4,7 miljard euro) te betalen aan de banken van het failliete bedrijf om schulden af te lossen. Daarna zouden de schuldeisers nog 25 miljard roepie betaald krijgen door de staalreus en volgt er een kapitaalinjectie van 80 miljard roepie. Daarmee lopen de totale kosten voor de overname op tot een kleine 500 miljard roepie.