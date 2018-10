Kwart deurwaarders weg bij incassoreus

Zes van de 71 deurwaarders in dienst van GGN zijn al vrijwillig vertrokken, bevestigt een woordvoerder. Als straks ook het ontslag van nog eens twaalf van hun collega’s wordt goedgekeurd, ziet GGN in korte tijd een kwart van zijn deurwaarders vertrekken.

Dat afscheid is onderdeel van een veel grotere reorganisatie – deze zomer uitgelekt via De Financiële Telegraaf – waarbij in totaal honderd van de 700 medewerkers hun baan verliezen en het aantal kantoren wordt teruggebracht naar tien. Drie jaar geleden had GGN nog 28 vestigingen.

’Aanpakken of doormodderen’

In juni was duidelijk dat vooral uitzendkrachten en tijdelijke medewerkers bij GGN zich zorgen moesten maken. „Aanpakken of doormodderen”, was toen het devies, al was een buitendienstmedewerker niet onder de indruk.

„Zo veel bedrijven reorganiseren om gezond te blijven”, praatte hij zijn collega’s op LinkedIn moed in. „Blokker, Campina, Nuon en zelfs RTL.” De vraag was alleen hoe: topman Martin van Loon vroeg in een openbare videoboodschap aan zijn eigen personeel om ideeën over hoe de reorganisatie moet worden ingevuld.

Die invulling is er nu: deurwaarders blijken niet te worden gespaard, en er zijn gedwongen ontslagen nodig. Het personeel is dinsdagochtend op de hoogte gebracht. Niet met een video, maar gewoon op de kantoren.

Minnelijk

De incassoreus wordt van twee kanten belaagd. Aan de ene kant daalt het aantal opdrachten, onder meer omdat schuldeisers steeds vaker voor een minnelijke oplossing kiezen dan voor een gang naar de rechter. „De hele markt zit op een keerpunt”, aldus de woordvoerder. „De beweging naar incasso buiten de rechter om zet door, en wij anticiperen daarop.”

Aan de andere kant wil bijna de helft van alle aandeelhouders zijn inleg terug, maar heeft GGN bij lange na niet genoeg geld in kas om al die vertrekkers uit te kopen. Op de balans van de holding stond eind 2017 een bedrag van €26 miljoen voor aandeelhouders die weg willen bij het kantoor, tegenover een eigen vermogen van €13,5 miljoen.

Rode cijfers

Een poging van GGN Brabant om €6 miljoen die bedoeld was voor een vertrekkend aandeelhouder maar niet kon worden uitbetaald weer bij het eigen vermogen op te tellen, strandde deze zomer bij de Ondernemingskamer.

Uitzicht op verbetering is er nauwelijks: vorig jaar leed GGN €1,8 miljoen verlies, en in de eerste helft van dit jaar daalde de omzet. In 2019 moet een „kleiner en sterker” GGN betere resultaten boeken.

Te zonnig

Maar dan moet het bedrijf nu, met rode cijfers in de boeken, wel de helpende hand krijgen van het UWV. Vorig jaar was die hand er niet. GGN wilde deurwaarders ontslaan, maar had nog te zonnige vooruitzichten. „Wij voorzagen een operationele winst, het UWV geloofde onvoldoende dat het aantal incasso’s via de rechter zou afnemen”, aldus de zegsvrouw.

Over de resultaten in het derde kwartaal kon GGN gisteravond geen mededelingen doen.