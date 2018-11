Winst lichtpuntje voor Signify

Onder de streep resteerde een winst van 93 miljoen euro, tegen 110 miljoen euro een jaar geleden. Destijds profiteerde Signify van de verkoop van vastgoed. Die deal stutte de winst met 21 miljoen euro. Reorganisatiekosten drukten de winst in het afgelopen derde kwartaal met 8 miljoen euro. Kenners rekenden in doorsnee op een winst van 76 miljoen euro.

Topman Eric Rondolat is vooral tevreden over de verbeteringen die zijn doorgevoerd. Hij wees in een toelichting op de verbeterde winstgevendheid en de vrije kasstroom. Verder wees Rondalat op de investeringen die door Signify zijn gedaan op het gebied van innovatie en strategie.

Verbetering winstmarge

Signify boekte een omzet van krap 1,6 miljard euro, waar de verkopen vorig jaar nog bijna 1,7 miljard euro bedroegen. Bij de lampentak was net als voorgaande maanden sprake van een duidelijke omzetdaling. Bij de divisie LED en Home was in het derde kwartaal ook sprake van een min. De vergelijkbare verkopen bij Professional stegen wel.

Signify handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2018. De omzetontwikkeling in de tweede jaarhelft zal gelijk zijn aan die van de eerste zes maanden. Daarbij rekent het bedrijf op een verbetering van de winstmarge, die aan de onderkant uitkomt van de afgegeven bandbreedte van 10 tot 10,5 procent. Verder spreekt Signify de verwachting uit van een solide vrije kasstroom, die die door reorganisatielasten iets lager zal uitvallen dan een jaar eerder.