Column: Koop China!

De ratio wint helaas niet altijd. Natuurlijk zijn er meer dan voldoende ingrediënten (geweest) om de beurs een stap lager te zetten, dat is geen discussie. Een beursdaling biedt echter kansen en zeker wanneer er naast de lagere instapniveaus ook fundamentele zaken zijn om rekening mee te houden.

De afstraffing van de beurzen is niet gebaseerd op tegenvallende bedrijfsresultaten, die zijn vooralsnog goed. Maar de angst regeert. De combinatie van stijgende rente in de Verenigde Staten, de handelsoorlog, Italië, Turkije, de Brexit en nu nog bombrieven daarbovenop, geven voldoende aanleiding om op de verkoopknop te drukken. Er wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende beurzen. Dit soort markten bieden daarom zeker ook koopkansen.

Chinese aandelen

Een goed voorbeeld hiervan is de grote daling van de Chinese beurzen in combinatie met de voorgenomen uitbreiding van de Chinese A-aandelen in de verschillende indices van onder andere MSCI. Sinds begin dit jaar zijn de Chinese A-aandelen met meer dan 25% gedaald, de koerswinst van de afgelopen 2 jaar is verdampt. De koersen waren tot eind vorig jaar vooruitgelopen op de groei, die toch iets minder uitpakte (maar nog altijd ca 6,4% is) en dat in combinatie met de handelsoorlog en de vraagtekens bij de schuldenlast van China en het overheidsbeleid heeft geleid tot een afstraffing.

En juist in deze periode is de aankondiging van MSCI geweest om het belang van de Chinese A-aandelen in de Emerging Markets index verder op te hogen. Het aantal opgenomen aandelen zal de komende twee jaar stijgen van nu 235 naar 434 in 2020. Dit heeft onder andere te maken met de toegenomen toegankelijkheid van de Chinese beurs voor buitenlandse beleggers. MSCI is een toonaangevende indexprovider en sowieso zal er daardoor een groot vermogen richting de indexbeleggingen stromen die de MSCI Emerging Markets index volgen. Maar daarnaast zal er wellicht nog een veelvoud van dit vermogen volgen die de MSCI-index als benchmark aanhouden.

Niet verkeerd

De miljarden die richting China gaan zullen zeker bijdragen aan de koersvorming. En sowieso zal het opnemen van de aandelen in de verschillende indices (zoals MSCI-Emerging Markets) zorgdragen voor een structurele toestroom. Zullen de Chinese beurs en de Emerging Markets daardoor sneller uit het dal klimmen dan bijvoorbeeld de Europese beurs? Die voorspellende gave ontbreekt helaas, want daar is meer voor nodig dan alleen verwachte geldstromen en de huidige lage waardering. Maar wanneer we puur kijken naar überhaupt de economische groei, de rol van China in de wereldeconomie en de steeds belangrijkere positie die China op dat gebied bekleedt dan is het opnemen van een redelijk belang niet verkeerd. Daarbij opgeteld de stuwende werking van het procentueel meer opnemen van China in de indices maken het een mooi koopmoment!

En wat koop je dan? Er zijn verschillende ETF’s met exposure naar de China A-aandelen, al dan niet in combinatie met een bredere markt. Zoals vermeld wordt het belang in de MSCI Emerging Markets de komende jaren opgehoogd; deze index kan in de portefeuille opgenomen worden via verschillende ETF’s van verschillende aanbieders, zoals van iShares of DWS (Xtrackers). Rechtstreeks in een index op de Chinese A-aandelen beleggen kan ook, bijvoorbeeld via ETF’s van DWS of iShares en breder in WisdomTree, die de combinatie pakt van alle Chinese aandelen classes waaronder de A-aandelen.

Tjerk Smelt is DSI Beleggingsadviseur Indexus, experts in indexbeleggen

