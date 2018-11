Staking legt Scania Zwolle stil

Zo’n duizend werknemers en leden van FNV Metaal schrijven zich vanaf de start van hun dienst in voor een staking van 24 uur in een boot die naast de Scaniafabriek in Zwolle ligt. De stakers voeren al maandenlang actie voor een goede cao metalektro, net als tienduizenden metaalwerkers door het hele land beurtelings doen.

,,Vanochtend zijn de metaalwerkers met een sms’je opgeroepen om direct mee te doen. We verwachten uiteindelijk tegen de duizend deelnemers vandaag van zowel Scania als Broshuis", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag.

De stakers van FNV Metaal willen onder andere een loonsverhoging van 3,5 procent.