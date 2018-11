Column: Geen plan-B voor Italië

Een basisinkomen voor de armen, een verlaging van de pensioenleeftijd, het terugschroeven van de belastingen. Als de nieuwe regering zijn zin krijgt, wordt Italië een wel heel fijn land om te wonen. De twee rechtse partijen die samen een coalitie vormen, hebben begrotingsplannen opgesteld waarmee ze de beloftes inlossen aan hun kiezers en bovendien de economie een broodnodige impuls geven. Aan alle mooie maatregelen hangt echter een flink prijskaartje. Volgens de plannen komt het begrotingstekort volgend jaar uit op 2,4%. Dat is tegen het zere been van de Europese Commissie (EC). Die wil dat alle lidstaten de financiën goed op orde hebben, om te voorkomen dat er een nieuwe schuldencrisis ontstaat waarbij opnieuw landen gered moeten worden.

Patstelling

De afkeuring van de Italiaanse begroting door de EC is een primeur. Zes jaar geleden dreigde België hetzelfde lot te ondergaan, maar indertijd kon een afwijzing net worden voorkomen. Italië heeft drie weken de tijd gekregen om nieuwe plannen te maken die ertoe leiden dat de staatsschuld van ruim € 2.300 mrd verder oploopt. Die schuld is maar liefst 1,3 keer zo groot als de omvang van de Italiaanse economie. Ter vergelijking: voor Nederland is dat minder dan 0,6. Vicepremier Matteo Salvini – tevens minister van Buitenlandse Zaken en leider van regeringspartij Lega Nord – vertelde woensdag in een radio-interview dat er geen nieuwe begroting wordt opgesteld.

Harde confrontatie

Het vooruitzicht van een harde confrontatie tussen de Europese Unie en Italië laat de financiële wereld ogenschijnlijk koud. De risico-opslag van Italiaanse 10-jaarsobligaties ten opzichte van Duitse staatsleningen bleef woensdag gelijk. Dit renteverschil is een belangrijke indicator voor hoeveel onrust er in de obligatiemarkten heerst over de Italiaanse situatie. De reactie geeft vooral aan dat handelaren zich niet nog meer zorgen maken dan dat ze al deden. Sinds begin mei is de risico-opslag namelijk al verdubbeld. Onder meer door zorgen over de Italiaanse begroting is de wisselkoers euro/dollar op valutamarkten gedaald tot het laagste niveau in twee maanden.

Sisser

De kans is heel groot dat Italië uiteindelijk inbindt. Als de EC het land wat meer ruimte geeft, is dat voor andere landen het signaal dat ze het niet zo nauw hoeven te nemen met de begrotingsregels. In dat geval wordt de deur wel heel erg opengezet voor een nieuwe schuldencrisis. Voorlopig is het meest waarschijnlijke scenario dat de Italiaanse crisis met een sisser afloopt. Maar dat neemt niet weg dat polarisatie het grootste gevaar blijft voor Europa.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valutaontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast-verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel

beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.