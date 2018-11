Column: AEX naar 410 in 2019?

Inmiddels is mijn begin dit jaar afgegeven 1e doelzone volledig behaald. Deze was namelijk te vinden in de zone 505 – 510. Hier liggen de toppen uit 2015 en de bodems van 2017. Toch ligt het cruciale steunpunt momenteel bij de 497. Hier is namelijk de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn te vinden op de logaritmische maandgrafiek. Een structurele doorbraak hieronder zou een einde maken aan de bijna 10 jaar durende bullmarkt en een aanzienlijk verder neerwaarts potentieel opstarten voor het komende jaar. Deze neerwaartse doorbraak wat ook een verdere verlaging van mijn langetermijnopinie zou betekenen, verwacht ik wel in de komende tijd. De kans is naar mijn mening groot dat deze doorbraak in de laatste weken van dit jaar zal plaatsvinden. Twee maanden geleden heb ik mijn langetermijnopinie overigens al voor het eerst in jaren verlaagd naar Neutral en een verdere verlaging ligt dus in het verschiet. Opvallend is verder dat de meeste Europese indices (zoals de DAX en de STOXX Europe 600) deze stijgende langetermijnbodemlijnen al neerwaarts hebben gebroken. In veel indices zagen we in de afgelopen maanden deze verslechteringen in het langetermijnbeeld, de AEX zal naar mijn mening niet achterblijven. Zodra deze stijgende bodemlijn neerwaarts wordt gebroken, ontstaat voor het komende jaar een aanzienlijk neerwaarts potentieel. Een belangrijk richtpunt in de maandgrafiek ligt dan bij 400 – 410. Bovenliggende richtpunten in het middellangetermijnbeeld zijn te vinden bij 475, 457 en 435.

Neerwaartse versteiling intact

Buiten de reële kans dat de bullmarkt binnenkort ophoudt te bestaan, zagen we sinds begin dit jaar al de contouren ontstaan van een groot topvormingsproces. Dit proces heeft wel aanzienlijk langer geduurd dan ik had verwacht maar zorgde recentelijk wel voor de afronding van dit proces onder de zone 516 – 517. Sinds begin 2016 (na de forse correctieve beweging van 25%) bij de bodem van 378 was een krachtige versteiling ontstaan in de stijgende langetermijntrend. Deze beweging zorgde voor een stijging van ruim 50% waarbij in 2 jaar tijd ook slechts enkele kleine correctieve tegenreacties plaatsvonden. Na een klassieke blow-off fase in de eerste drie weken van januari dit jaar werd de 2 jaar durende stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken. Dit zorgde voor een vrije val beweging van precies 10%. Hierna werd in het eerste kwartaal een drievoudige bodemzone bij 516 – 517 gevormd. De laatste test in maart zorgde voor de start van een krachtige opgaande herstelbeweging met alleen in mei nog een tussentijdse beperkte correctie. Uiteindelijk werd ook een drievoudige toppenzone rond de 574 gevormd waarbij de tijdelijke doorbraak in juli tot een niveau van 576,90 slechts een kleine overshoot was. Elke top rond de 574 ging gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Als we dan kijken naar de stijgende bodemlijn in het middellangetermijnbeeld langs de bodems van 516 (maart) en 544 (juni) dan werd deze bodemlijn in augustus gebroken waarna ook een hoofd-schouderpatroon werd afgerond. Dit was destijds het sein waardoor ik mijn langetermijnopinie voor het eerst verlaagde. Hierna werden meerdere krachtige dalingen ingezet die resulteerden in een dalende toppenlijn langs de toppen van 576,90, de 565,60 en de 554,30 van eind september. Deze laatste septembertop zorgde voor de huidige neerwaartse versteiling, een versteiling die echter niet is vol te houden voor langere tijd. Inmiddels staat de teller al bijna op 75 punten daling sinds de juli-top waarbij de nervositeit rond de zone 505 – 510 in de afgelopen twee weken aanzienlijk is toegenomen. De dalende toppenlijn vanaf de jaartop is verder nog te vinden bij 545.

Neerwaartse druk

We zien in een snel tempo steeds meer indices verslechteren. De meeste Europese indices hebben hun bullmarkt al afgebroken en in de VS zagen we in de afgelopen week ook verslechteringen met krachtige neerwaartse doorbraken onder de steil opgaande bodemlijnen sinds begin 2016. De dalingen en verslechteringen worden dus wereldwijd en sectorbreed gedragen. Dit is ook een teken dat er voor de komende maanden nog aanzienlijk meer neerwaarts potentieel in het vat zit. Bevestigend hiervoor is ook de dead cross die werd gerealiseerd tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Dit zijn vaak langetermijnsignalen die pas na een langere en krachtige correctie optreden. Wat mogen we nu verwachten in het kortetermijnbeeld? De belangrijkste te breken steun ligt bij 497, de bijna 10 jaar durende stijgende bodemlijn op de maandgrafiek. Ik acht de kans reeel dat deze steunlijn binnen enkele weken neerwaarts wordt gebroken en de AEX een krachtig neerwaarts vervolg gaat inzetten. De zone 505 – 510 werd gisteren al intraday gebroken waarna bij 504,30 nu een eerste steun is ontstaan. Dit is het dieptepunt van gisteren en tevens de onderkant van een gisteren gevormd bullish engulfing patroon. Het vervolg na de vorming van een dergelijk patroon is echter belangrijk. Zodra de AEX lagere bodems maakt en daarmee het patroon opheft, mag al op zeer korte termijn meer druk op de 497 worden verwacht. Aan de bovenkant ligt als eerste punt de 515,50. Dit punt is de intraday top van de afgelopen dagen en tevens de onderkant van een nog openstaande neerwaartse gap. Er zijn 2 weerstanden om in de gaten te houden. Als eerste de genoemde gap tussen 515,50 en 518,70 en daarnaast de steil dalende toppenlijn vanaf de 554,30 die vandaag bij 520,80 ligt. Zolang de AEX daaronder blijft, mag een snel neerwaarts vervolg worden verwacht. Daarboven ontstaat meer herstelruimte voordat een volgende neerwaartse beweging zal worden ingezet.

Bas Heijink is technisch analist bij ING Investment Office.