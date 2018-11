Total terughoudend met investeringen

De energiesector is nog altijd herstellende van een recente crisis. Sterk dalende olieprijzen zetten resultaten van bedrijven in de sector onder druk. Nu de prijzen weer in de lift zitten en daarmee ook de winsten stijgen, betekent dit volgens Total-topman Patrick Pouyanne niet direct dat de investeringen omhooggaan. Het bedrijf hield vast aan het plan om volgend jaar circa 16 miljard euro te investeren.

De winst van Total verbeterde in het derde kwartaal op jaarbasis met 45 procent tot 4 miljard euro. Het bedrijf pompte de voorbije maanden gemiddeld 2,8 miljoen vaten olie-equivalenten per dag op. Dat betekende een stijging van 8,6 procent op jaarbasis. Voor het hele jaar rekent Total op 8 procent productiegroei. Eerder rekende het bedrijf op een stijging van minstens 7 procent.

Eni

Total is niet het enige energiebedrijf dat voorzichtigheid predikt. Branchegenoten als Equinor, ASA en ConocoPhillips legden eerder al de nadruk op terughoudendheid, onder meer door de huidige onrust op de markten.

Het Italiaanse energiebedrijf Eni meldde vrijdag in een kwartaalupdate dat de productiegroei dit jaar lager zal uitvallen. Dit komt vooral door de lagere gasproductie in sommige landen. Eni, dat eveneens zijn winst zag stijgen, benadrukte dat dit geen invloed zal hebben op de vrije kasstroom van het bedrijf. Ook Eni hield ondanks de winstsprong vast aan zijn investeringsdoel volgend jaar van 7,7 miljard euro.