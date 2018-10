Beursupdate: Afstraffing Signify in sombere AEX

Rond vier uur dook de AEX-index 1,5% omlaag naar 505,70 na een nog grotere duikeling vlak voor het middaguur op 502,52 punten. De Midkap-index leverde 1% in tot 703,59.

Elders in Europa namen de verliezen ook weer wat toe. Parijs kachelde 1,9% achteruit, terwijl Frankfurt liet 1,2% liggen.

In de middaghandel kwam vanuit Amerika beperkte steun om de somberheid wat in te perken. De economische groei over het derde kwartaal kwam met 3,5% hoger uit dan voorzien. Vooral consumenten droegen een positief steentje aan het beter dan verwachte cijfer. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers vooral kijken naar de economische gang van zaken in het lopende kwartaal. Hij wijst er op dat uit de komende cijfers over het Amerikaanse consumentenverrouwen meer duidelijkheid zullen geven in hoeverre de kooplust in de VS wordt gehandhaafd. „Groeivertragingen in China en Europa zullen echter ook merkbaar zijn in Amerika." Wall Street deed vanmiddag bij de start een flinke stap terug na de stevige opleving van de Amerikaanse aandelenmarkten een dag eerder.

Eerder op de dag maakten de verkopers nog meer de dienst uit op het Damrak in reactie op de teleurstelling over de resultaten van de Amerikaanse reuzen Amazon en Google die donderdag nabeurs inzage gaven in de boeken. „Beleggers zijn bezorgd of de bedrijfscijfers goed genoeg zijn om de beurzen te ondersteunen”, constateerde beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Hij gaat er van uit dat de volatiliteit op de beurzen voorlopig dan ook zal aanhouden.

Na de stevige neergang van de koersen deze week is het afwachten of het sentiment snel weer zal draaien, stelt Schutte. „Ik verwacht niet dat het einde van de bullmarkt al in zicht is, maar de aandacht zal komende weken steeds meer uitgaan naar de tussentijdse verkiezingen in Amerika. Verder zal eind volgende maand de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi van belang zijn voor het sentiment. Op korte termijn wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Apple, maar ook de kwartaalcijfers Shell en ING zullen nauwlettend worden gevolgd. Daarnaast zal het Amerikaanse banenrapport en in het bijzonder de loonontwikkeling in dat land van komende vrijdag in grote belangstelling staan.”

De beurshandel in Amsterdam is vrijdag geopend door Rowin Beauchampet. Hij is één van de jongste nieuwe klanten bij BinckBank. Net als BinckBank vierde deze jonge belegger onlangs zijn achttiende verjaardag. Ⓒ Sanne van der Loo

Bij de hoofdfondsen kreeg ArcelorMittal het nog steeds flink te verduren met een tik van 3,8%. De staalgigant heeft de strijd om zijn bankroete Indiase branchegenoot Essar Steel gewonnen. Een comité van schuldeisers is definitief voorstander van het overnamevoorstel van Arcelor.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell droeg met een min van 1,5% flink bij aan de inzinking van de AEX. De energiereus had last van de verdere verzwakking bij de olieprijzen. Speciaalchemieconcern DSM werd door beleggers 2,1% teruggeworpen. KPN moest 2,3% afstaan.

Signify was de gebeten hond na een enthousiaste start van de handel. Het aandeel kelderde 8%. De resultaten van het voormalige Philips Lighting werden in eerste instantie goed ontvangen, maar na de gereserveerde toelichting op de vooruitzichten kwam de klad er in. Volgens Schutte vielen de resultaten van Signify niet tegen, maar lijkt het er op dat shortshellers snel hun posities weer innamen in het aandeel dat dit jaar slecht heeft gepresteerd.

Unibail-Rodamco-Westfield keek aan tegen een dip van 1,5%. De vastgoedgigant zag de huurinkomsten in zijn vier Nederlandse winkelcentra na jaren van daling weer eens oplopen, maar waarschuwde dat winkeliers het glas minder vol zien. Daarnaast lijkt het elders in Europa minder goed te gaan.

Gemalto dat in andere handen overgaat, pluste 0,1%. De digitaal beveiliger boekte in het voorbije kwartaal een 3% lagere omzet van €727 miljoen. Gemalto staat op het punt om te worden overgenomen door Thales.

Randstad behoorde bij de schaarse winnaars. De koers van de uitzender steeg 1,1%.

In de Midkap vond Fugro de weg omhoog en won 1,3% na eerder nog flink te zijn weggezakt. Bij de start van de handel schoot het aandeel nog omhoog. De bodemonderzoeker wist de kwartaalomzet flink op te voeren.

Betalingsdienstverlener Adyen gleed 3,1% weg. Aperam zat ook in de achterhoede met een terugval van 3,7%.

In de AScX-index maakte hekkensluiter Heijmans een schuiver van 4,7%. Wessanen daarentegen hield de voeten goed droog met een plus van 1,8%.

Het lokaal genoteerde Beter Bed noteerde onveranderd. De beddenverkoper liet weten €25 miljoen te willen gaan bezuinigen. De ingreep houdt onder meer in dat er dit jaar en volgend jaar naar verwachting geen dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.