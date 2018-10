Beursupdate: Dompers VS brengen forse schade toe aan AEX

Rond één uur dook de AEX-index 1,8% omlaag naar 503,89, het laagste punt in ruim een jaar. De Midkap duikelde ook 1,8% tot 697,63.

Elders in Europa kleurden de borden ook dieprood. Parijs kachelde 2,3% achteruit, terwijl Frankfurt 2% onderuit werd gehaald.

„Beleggers zijn bezorgd of de bedrijfscijfers goed genoeg zijn om de beurzen te ondersteunen”, constateerde beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Volgens hem zal de volatiliteit op de beurzen voorlopig dan ook aanhouden.

Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, is het opvallend dat beleggers zich vooral druk maken over zaken die drie maanden geleden ook al speelden, zoals de voortslepende brexit-perikelen en het handelsconflict tussen Amerika en China. „Het is wel zo dat een aantal sectoren, zoals chipsbedrijven last beginnen te krijgen van de terughoudendheid vanuit China. ”

Vanmiddag krijgen beleggers het groeicijfer uit de VS over het derde kwartaal voorgeschoteld die naar verwachting met 3,3% is toegenomen tegen 4,2% een kwartaal eerder. Van Zeijl benadrukt dat Amerika in het voorbije kwartaal de wind nog steeds flink in de rug zal hebben gehad gelet op de voorraadopbouw en het aanhoudende hoge vertrouwen bij inkoopmanagers in de grootste economie wereldwijd.

Elders waren de beurzen eveneens in mineur. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% lager. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,9% tot 1,4% in het rood na donderdag met 1,6% tot 3% in het groen te zijn gesloten. Gisteravond laat kwam webwinkelreus Amazon tegenvallende kwartaalresultaten. Ook de groei van Google-moeder Alphabet viel tegen. Bovendien meldde Google 48 medewerkers te hebben ontslagen wegens misdragingen en seksuele intimidatie.

Bij de hoofdfondsen kreeg ArcelorMittal het zwaar te verduren met een tik van 5%. De staalgigant heeft de strijd om zijn bankroete Indiase branchegenoot Essar Steel gewonnen. Een comité van schuldeisers is definitief voorstander van het overnamevoorstel van Arcelor.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell droeg met een inzinking van 2,4% flink bij aan de neergang van de AEX. De energiereus had last van de verdere verzwakking bij de olieprijzen. Speciaalchemieconcern DSM werd door beleggers 3,3% teruggeworpen.

Unibail-Rodamco-Westfield keek aan tegen een dip van 2,4%. De vastgoedgigant zag de huurinkomsten in zijn vier Nederlandse winkelcentra na jaren van daling weer eens oplopen, maar waarschuwde dat winkeliers het glas minder vol zien. Daarnaast lijkt het elders in Europa minder goed te gaan.

Gemalto dat in andere handen overgaat, maakte een pas op de plaats. De digitaal beveiliger boekte in het voorbije kwartaal een 3% lagere omzet van €727 miljoen. Gemalto staat op het punt om te worden overgenomen door Thales.

Randstad was een positieve uitzondering. De koers van de uitzender steeg 0,1%.

In de Midkap was Fugro zag zonder duidelijke aanleiding de koerssprong bij de start geheel verdampen en raakte 0,8% kwijt. De bodemonderzoeker wist de kwartaalomzet flink op te voeren. Het uitblijven van een nieuwe teleurstelling bij Fugro gaf aanvankelijk nog reden tot vrolijkheid, stelt van Zeijl.

Betalingsdienstverlener Adyen bungelde met een aderlating van 6,6% onderaan in de Midkap. Besi zat ook in de achterhoede met een terugval van 4,4%.

In de AScX-index maakte hekkensluiter Heijmans een schuiver van 4,7%. Wessanen daarentegen hield de voeten goed droog met een plus van 1,8%.

Het lokaal genoteerde Beter Bed noteerde onveranderd. De beddenverkoper liet weten €25 miljoen te willen gaan bezuinigen. De ingreep houdt onder meer in dat er dit jaar en volgend jaar naar verwachting geen dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.