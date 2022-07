Huurprijzen gaan door het dak, hoogste stijging sinds 2014

In het afgelopen kwartaal betaalden mensen die een huurwoning betrokken bijna 12% meer per vierkante meter woonruimte dan een jaar geleden. Dat is de hoogste prijsstijging in een jaar sinds de NVM dit begon te meten in 2014.

NVM-voorzitter Hoes constateert dat de vrije huurmarkt door deze prijsexplosie bij nieuwe verhuringen nog ontoegankelijker is geworden, mede door het huidige kabinetsbeleid dat ingrijpt in het verdienmodel van huizenbeleggers.

Bekijk ook: Woningzoekenden op huurmarkt in de kou met rem op aanbod nieuwbouw

Hoes: „Beperkende regelgeving voor beleggers zoals de opkoopbescherming en de vele maatregelen en beleidsvoornemens rond verhuur, zoals de voorgenomen regulering van het middensegment en de door de overheid bepaalde huurprijsstijging, raken de huurmarkt in het hart.”

In vastgoedkringen klinkt al langer dat dergelijke maatregelen de verhuur of bouw van huurwoningen financieel minder aantrekkelijk of zelfs onhaalbaar maken. Dit terwijl de oplopende kosten en de stijgende rente ook al woningbouwprojecten laten stilvallen.

Verliezers

„Zowel in de huur- als in de koopsector raakt de bereikbaarheid van een woning verder uit zicht en valt de huurder met dit beleid echt tussen wal en schip. Met naar het zich laat aanzien alleen maar verliezers”, aldus Hoes. Hij roept om ’een genuanceerder’ beleid. „Helaas is die boodschap in Den Haag nog niet helemaal aangekomen en is de huurder daar de dupe van.”

Het aantal transacties lag 5% hoger dan een jaar geleden. In de ’duurste’ provincies blijft de prijsstijging onder de 10%, maar in provincies als Groningen (+22%) en Flevoland (27%) was de prijsontwikkeling veel hoger.

Volgens voorzitter Sander Groot van Vastgoedmanagement Nederland stagneert de doorstroming, mede door de „overregulering”, zoals hij het noemt. „Het zou juist goed zijn om te zorgen voor een goed investeringsklimaat om zo meer aanbod in de huursector te kunnen creëren. Gemeenten, beleggers en andere betrokken partijen in de markt moeten samen optrekken om betaalbare nieuwbouwwoningen te kunnen realiseren. Ondanks de voordelen van huren zet de overheid juist sterk in op het bevorderen van eigen woningbezit en lijkt het investeren in vastgoed voor verhuur juist te worden ontmoedigd.”

Grote steden

De stijging valt volgens de makelaars wel wat hoger uit doordat relatief veel nieuwbouwwoningen werden verhuurd. Daarvan is het prijsniveau doorgaans hoger dan van bestaande bouw. Zo’n 25% van de nieuwe verhuringen betreft een nieuwbouwwoning. De vierkante meter prijs van verhuurde nieuwbouwwoningen is met 18% gestegen naar €18,12. Voor bestaande bouw was de stijging met 7,5% naar €14,34.

Van de vier grote steden laat Rotterdam een prijsdaling zien van 6,1%. Naast Rotterdam kende alleen Haarlem ook een prijsdaling van 5,0%. Amsterdam (+5,1%), Utrecht (+7,4%) en Den Haag (+11,8%) kenden stijgingen die net onder het landelijk gemiddelde lagen.