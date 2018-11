'WDP op schema om doelen 2020 te halen'

WDP zette een zogeheten EPRA-winst in de boeken in de eerste negen maanden van het jaar van 101,2 miljoen euro. Dat was 12,4 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van het resultaat is onder meer te danken aan de groei van de WDP-portefeuille en het beheersen van de kosten. Per aandeel bedroeg dit resultaat 4,55 euro.

De onderneming stelt zich ten doel in 2020 het EPRA-resultaat met een kwart te hebben opgevoerd ten opzichte van 2017. Dat doel is volgens KBC haalbaar, onder meer vanwege de groeimogelijkheden die het vastgoedfonds heeft. De analisten handhaven het hold-advies en koersdoel van 115 euro. ING spreekt van een positief handelsbericht en laat zijn hold-advies en koersdoel van 94 euro eveneens onveranderd.

Het aandeel WDP stond vrijdagochtend omstreeks 09.30 uur 1,4 procent lager op 112 euro.