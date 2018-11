Beter Bed mikt op verdere kostenbesparingen

Beter Bed mikt voor de komende jaren op een jaarlijks investeringsniveau gelijk aan 3 tot 4 procent van de omzet. Al met al moeten de ingrepen leiden tot een jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 5 procent en een winstmarge van 7 tot 9 procent op de middellange termijn. Verder bereikte Beter Bed een akkoord met banken over de aanpassing van convenanten.

Beter Bed kondigde onlangs ingrepen aan bij zijn slecht presterende Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse activiteiten. Het bedrijf sluit onder meer de nodige filialen. De prestatie in met name Duitsland is al tijden een hoofdpijndossier voor Beter Bed. In het land kampt het bedrijf met problemen als gevolg van een gifschandaal. Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.

Spaanse keten

Ook maakte de beddenverkoper al bekend dat de Spaanse keten El Gigante del Colchón aan branchegenoot Evolución del Descanso wordt overgedaan. Beter Bed trekt per 1 november zijn handen af van de Spaanse keten.

Beter Bed denkt op termijn wel weer dividend uit te zullen keren. Daarbij zal minstens 50 procent van de nettowinst naar aandeelhouders vloeien. Beleggers konden de aankondigingen van Beter Bed wel waarderen. Het aandeel noteerde vrijdagmorgen ruim 3 procent hoger.