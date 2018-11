'Vertraging groei Unibail ingecalculeerd'

De vertraging komt volgens ING niet als verrassing. Bovendien presteerde Europees vastgoed van de firma beter dan de markt als geheel, zo schrijft de bank. URW, zoals het bedrijf zijn naam tegenwoordig afkort, wees er bij zijn kwartaalupdate verder op dat huuronderhandelingen met winkeliers langer duren wegens verschuivingen in de retailbranche. Dat kan volgens ING moeilijkheden opleveren bij grote nieuwe vestigingen, zoals in een nieuw project in Milaan.

ING handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 255 euro. Het aandeel URW stond vrijdagochtend omstreeks 10.25 uur 2,3 procent lager op 156,76 euro.