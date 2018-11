'VW zet vaart achter beursplan truckdivisie'

De truckdivisie van VW maakt onder meer de merken MAN, Scania en vrachtwagens onder het eigen merk. Het geld dat met de beursgang wordt opgehaald wordt mogelijk gebruikt om de Amerikaanse branchegenoot Navistar volledig in te lijven. VW bezit al krap 17 procent van de aandelen.

Met het beursplan zou een bedrag gemoeid zijn van circa 6 miljard euro. Daarmee is het in potentie te grootste beursgang van Duitsland volgend jaar, aldus de ingewijden. Banken die naar verluidt zijn uitgekozen om de beursgang te begeleiden zijn JPMorgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs en Citi. Verder worden volgens de bronnen advocatenkantoren Freshfield en Linklaters in de arm genomen.