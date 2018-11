Brussel onderzoekt Duitse steun aan Ryanair

Ⓒ EPA

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar afspraken die budgetmaatschappij Ryanair heeft gemaakt om te vliegen op de luchthaven van Frankfurt-Hahn. De toezichthouder bekijkt of sprake is van illegale staatssteun na een klacht over afspraken tussen de Ierse prijsvechter en luchthavenbeheerder FFHG.