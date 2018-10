Consumentenbond bezorgd over TravelBird

Bij de bond kwamen veel klachten binnen van verontwaardigde reizigers. Een aantal hotels besloot hun gasten toch binnen te laten en zelf contact op te nemen met TravelBird over de uitgebleven betaling. In de meeste gevallen moesten reizigers zelf het geldbedrag overmaken voordat ze hun hotelkamer mochten betrekken.

TravelBird laat weten dat ze inderdaad een betalingsvertraging hebben, maar dat de problemen eind deze maand nog worden opgelost. Maar de Consumentenbond is er niet gerust op. ,,De klantenservice is moeilijk bereikbaar. Wie van plan is een vakantie te boeken bij TravelBird, weet dat ze momenteel in zwaar weer zitten. Er zijn genoeg alternatieven'', aldus de belangenorganisatie.