Consultant vult vaker personeelstekort op

De circa 121.000 in Nederland actieve adviesbureaus behalen inmiddels 40 procent van hun omzet uit het dichten van personeelstekorten, stelt de ROA op basis van onderzoek. Die opdrachten brengen weliswaar geld in het laatje, maar als adviseurs te vaak worden ingezet als gewone werknemers remt dat hun ontwikkeling.

Het eigenlijke werk van consultants bestaat uit oplossingen aandragen voor acute of achterliggende problemen bij bedrijven. Die klussen worden volgens de ROA steeds complexer, dus moeten adviesbureaus blijven investeren in specialisatie. Als consultants het merendeel van hun tijd openstaande vacatures vullen, kunnen die investeringen in de knel komen.