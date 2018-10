Zweden test invoering digitale munt

De Zweedse centrale bank Riksbanken werkt al jaren aan een digitale versie van de kroon, een door de staat gegarandeerde digitale munteenheid. In het land wordt al grotendeels cashloos betaald. Slechts 13% van de Zweden geeft aan zijn laatste aankoop contant te hebben afgerekend, blijkt uit recent onderzoek.

In 2019 wordt er een pilot gedaan met de e-krona, zodat hij in 2021 eventueel ingevoerd kan worden. Daar moet het parlement ter zijner tijd dan mee instemmen. De digitale munt kan op een app of pasje worden geladen. Volgens de centrale bank is het goed denkbaar dat contant geld over een aantal jaar nergens in Zweden meer wordt gebruikt.