Economie VS blaast wat stoom af

Volgens cijfers van de Amerikaanse overheid nam de groei in het voorbije kwartaal toe met 3,5%. Een kwartaal eerder stond er nog een plus van 4,4%. Economen hielden vooraf rekening met een groei van 3,3%. Vooral de bestedingen van consumenten vielen hoger uit dan voorzien.

De gang van zaken bij de economie in de VS speelt een rol voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt en de loongroei wordt door de Fed scherp in de gaten gehouden.

Volgende week vrijdag komen er belangrijke cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de VS naar buiten. Ook de statistieken over de werkloosheid in Amerika staan dan op het programma.