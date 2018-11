Vooruitblik beursweek: techreuzen en groeicijfers

Economie

Van het macro-economische front komt dinsdag nieuws over de economische groei in de Eurozone.

Volgens persbureau Bloomberg rekenen economen gemiddeld op een groei van 0,4% ten opzichte van het vorige kwartaal. Tegenover meer groei in Frankrijk, waar stakers weer aan het werk gegaan zijn, staat waarschijnlijk een drukkend effect uit de Duitse auto-industrie.

Woensdag wordt bekend hoe het staat met de consumentenprijzen in Europa’s grootste economie Duitsland. Er wordt gerekend op een inflatie van 2,4% ten opzichte van vorig jaar. Eveneens woensdag verschijnt in de VS het ADP-banenrapport.

Op dezelfde dag komt de Japanse centrale bank met zijn rentebesluit, een dag later is de Britse centrale aan de beurt. Vrijdag valt uit het Amerikaanse werkloosheidsrapport mogelijk weer iets af te lezen over de gezondheid van de Amerikaanse economie.

Bedrijven

Maandag vernemen beleggers de resultaten van de Britse grootbank HSBC. Spannender wordt het dinsdag, met op Wall Street de cijfers van onder Coca-Cola, General Electric en nabeurs Facebook.

Woensdag gaat het los in Nederland, met kwartaalcijfers van onder meer Heijmans, Wolters Kluwer, DSM, Basic-Fit en Air France KLM. Donderdag is het op het Damrak de beurt aan de hoofdfondsen Shell, Arcelor Mittal en ING om de boeken te openen.

Op Wall Street staan donderdag de cijfers van autofabrikanten als Ford en Fiat Chrysler op het programma, met nabeurs de cijfers van techgigant Apple.

