Dow zakt met 350 punten

Tegenvallende kwartaalberichten van zwaargewichten Amazon en Google voedden de vrees dat bedrijven over hun piek heen zijn. De nieuwste cijfers over economische groei in de Verenigde Staten gaven wat tegenwicht.

De Dow-Jonesindex stond ging even met 450 punten achteruit, kort na opening stond de index 1,1 procent lager op 24.693 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2657 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 2,6 procent omlaag tot 7130 punten.

Daarmee werden de winsten van een dag eerder bij opening al bijna geheel in rook op.

Bekijk ook: Consumentenvertrouwen VS zakt

Webwinkelgigant Amazon ging bijna 10 procent omlaag. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal, wegens de feestdagen de belangrijkste periode voor de onlineverkoper, stelden echter teleur.

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, boekte een omzet die lager was dan kenners hadden verwacht. Het aandeel zakte 4,4 procent. Ook de andere techreuzen Facebook, Microsoft en Netflix leverden flink in.

Bekijk ook: Economie VS blaast wat stoom af

De Amerikaanse economische groei is in het derde kwartaal afgezwakt, zij het minder hard dan economen te midden van alle handelsspanningen hadden verwacht. In het tweede kwartaal was nog sprake van de sterkste groei sinds 2014.

De groeicijfers spelen doorgaans een grote rol bij rentebesluiten van de Federal Reserve.